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Son dakika: TSK'dan Avaşin Basyan bölgesine harekat: 8 PKK'lı öldürüldü

Son dakika haberi... () "'ın kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen 8 'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) teröristlere ağır darbeler vurmaya devam ediyor.

Son haber Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinden geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." dedi.

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MSB, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!" mesajını verdi.

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