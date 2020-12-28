Son dakika: TSK'dan Avaşin Basyan bölgesine harekat: 8 PKK'lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) teröristlere ağır darbeler vurmaya devam ediyor.

Son haber Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinden geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." dedi.

MSB, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!" mesajını verdi.