Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına ilave değer katacak, bu alanda çeşitliliğini artıracak her türlü nitelikli esere destek verdiklerini vurgulayan Erdoğan, son 18 yılda milletin değerlerine yabancı zihniyetin bakımsızlığa mahkum ettiği kültürel mirası tekrar ihya etmek için yoğun çaba harcadıklarının altını çizdi.

"Ziyaretçi sayısında ciddi artış yaşandı"

Erdoğan, tarihi eserleri restore etme, kültür sanat hayatına yeniden katma noktasında pek çok projeyi hayata geçirdiklerini anımsatan Erdoğan, "Koleksiyonu ile dünyanın sayılı örnekleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni restore ettik. Geçtiğimiz hafta Tunceli, Bursa ve Konya Akşehir'de üç önemli müzemizin açılışlarını gerçekleştirdik. Türkiye genelinde 156 müzemizi yenilerken, ayrıca ülkemize uluslararası standartta 52 yeni müze daha kazandırdık." ifadesini kullandı.Erdoğan, göreve geldiklerinde 42 olan kültür merkezi sayısının bugün 116'ya çıktığını anımsatarak, son 18 yılda 91 yurt içi ve 78 yurt dışı kültür varlığı sergisi düzenlendiğini anlattı. Destek ve teşviklere bağlı olarak müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısında da çok ciddi artış yaşandığını belirten Erdoğan, 2002'de 7 buçuk milyonu dahi bulmayan ziyaretçi sayısının bugün 42 milyonu aştığını vurguladı.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sınırlarımız içinde tüm bunları yaparken yurt dışındaki kültürel varlıklarımızı da asla ihmal etmiyoruz. TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü başta olmak üzere ilgili kurumlarımız vasıtasıyla nerede bir ata yadigarı eserimiz varsa, sahip çıkıyoruz. Ülkemizden yurt dışına kaçırılan eserlerin tekrar vatanına dönmesi için de yoğun gayret gösteriyoruz. Bu yönde yaptığımız hukuki ve diplomatik çalışmalar neticesinde son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk. Başta Sayın Bakanım ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Bununla birlikte paha biçilmez birçok eserimizin halen dünyanın önemli müzelerinde sergilendiğini de biliyoruz. Çalınan bu eserlerin iadesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye'yi kültür ve sanatta hak ettiği konuma kavuşturana dek çalışmaya, koşturmaya, mücadeleye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 senesini, inşallah diğer alanlarla birlikte kültür ve sanatta da çok daha güçlü karşılayacağız."

Erdoğan, Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin Ankara ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu, burada görev yapacaklara başarılar diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ekibine eserin tekrar kazandırılması dolayısıyla teşekkür eden Erdoğan, "2020'yi artık geride bıraktığımız bugünlerde 2021'in ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını, bu koronavirüs belasından tüm insanlığı kurtarmasını Rabb'imden niyaz ediyorum." dedi.