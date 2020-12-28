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Son dakika: Sızma girişimindeki 20 terörist etkisiz hale getirildi

son dakika haberleri... Terör operasyonları hakkında açıklama yapan , " bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Terör operasyonları hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" denildi.

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