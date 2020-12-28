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Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz görevine başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan bugün görevine başladı. Başsavcı Yılmaz, kapıda kendisine bir süredir vekalet eden Başsavcıvekili Zafer Koç tarafından çiçeklerle karşılandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020
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Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz görevine başladı

Eski Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, bugün saat 15.15 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek iş başı yaptı.

Başsavcı Yılmaz, kapıda kendisine bir süredir vekalet eden Başsavcıvekili Zafer Koç tarafından çiçeklerle karşılandı.

Daha sonra makam odasına geçen yeni başsavcı Yılmaz, vekillerle bir araya geldi.

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