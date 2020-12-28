Hainlerin kirli planı deşifre oldu! Evlerin altına tünel kazdılar



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP-C'nin merkez üslerinden birisi sayılan İdil Kültür Merkezi'ne 14 Ekim'de yaptığı operasyonda bir oda içerisinde çelik levha ile güçlendirilmiş gizli bir bölme keşfetmişti. Operasyon yapan İstanbul Polisi gizli bölmede parçalanmış telefon ve 32 GB'lık bir hafıza kartı ele geçirdi. Dijital inceleme tamamlandı. DHKPC'ye üye olmak suçundan tutuklanan Kenan Emre Üstündağ ve Barış Gürses'in örgütün yurt dışı komitesiyle yapmış oldukları yazışmalar tespit edildi. Kod adı 'Kar Fırtınası' olan programa rastlandı. Programın şifresini kıran polis, örgüt üyelerinin isimlerinin deşifre olmaması için kodlandığını belirledi.