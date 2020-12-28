Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 bedelli askerlik ücreti ve başvuru şartları...
Bedelli askerlik başvuru nasıl yapılır? 2020 yılının son bedelli askerlik başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Başvuru sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kala, başvuru işlemleri ve sonuçlar hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Sürece ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...
Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından gerçekleştirilen bedelli askerlik başvurularında son viraja girildi. 2020 yılının son bedelli askerlik başvurularının tamamlanmasına sayılı günler kaldı. Henüz başvuru yapamayan adayların en kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Başvuru şartları nedir? İşte merak edilenler...
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?
MSB'den yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 saat 18.00'de tamamlanacak. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almaları önemlidir.
BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri,celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
e-Devlet aracılığıyla bedelli askerlik başvuruları alınıyor. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra şu adımları takip etmeniz gerekiyor:
Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.
Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin
Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.
2020 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
31 Aralık 2020 tarihine kadar olan bedelli askerlik ücreti 37.070 TL olarak belirlendi. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine yapılabilecek.