Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 bedelli askerlik ücreti ve başvuru şartları...

Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından gerçekleştirilen bedelli askerlik başvurularında son viraja girildi. 2020 yılının son bedelli askerlik başvurularının tamamlanmasına sayılı günler kaldı. Henüz başvuru yapamayan adayların en kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Başvuru şartları nedir? İşte merak edilenler...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

MSB'den yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 saat 18.00'de tamamlanacak. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almaları önemlidir.