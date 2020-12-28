28 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri DEAŞ'ın hücre evine operasyon! Mühimmatlar ele geçirildi

DEAŞ'ın hücre evine operasyon! Mühimmatlar ele geçirildi

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütününe yönelik operasyon düzenlendi. Hücre evinde 10 şüpheli yakalanırken, teröristlere ait mühimmat da ele geçirildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
ABONE OL
DEAŞ'ın hücre evine operasyon! Mühimmatlar ele geçirildi

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütününe yönelik operasyon düzenlendi. Dini İstismar eden terör örgütlerinin eylem ve deşifresi açısından Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan çalışmalarda; Batman genelinde DEAŞ Terör Örgütü adına faaliyette bulunduğu tespit edilen ve ayrıca sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünü övücü-destekleyici mahiyette paylaşımlar yaptığı tespit edilen 9'u Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 1'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi.

HÜCRE EVLERİNDE MÜHİMMAT VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Sabah saatlerinde yürütülen operasyon kapsamında 9'u Batman, 1'i Rize illerinde olmak üzere 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalamaya yönelik çalışmaları devam ederken hücre evlerinde yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkıdan bozma silah, 1 adet browning marka ruhsatsız silah ve çok sayıda örgütsel dökümanla birlikte çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Batman Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ederken örgütün faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adanada DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI
Kayseride DEAŞ operasyonu: 11 yabancı uyrukluya gözaltı KAYSERİ'DE DEAŞ OPERASYONU: 11 YABANCI UYRUKLUYA GÖZALTI
İstanbulda dev DEAŞ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı İSTANBUL'DA DEV DEAŞ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA