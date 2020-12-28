Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nda Rusya'ya kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 8'inci Toplantısı dolayısıyla yarın Rusya'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un başkanlıklarında gerçekleştirilecek Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısında iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Toplantı sonunda, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2021-2022 İstişare Planı imzalanacaktır" denildi.

BASIN KARŞISINA ÇIKTI

Rusya'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşı ile basın karşısına geçti. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Libya'da ateşkesin kalıcı olması için çalışıyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Ocak ayında Sayın Cumhurbaşkanımız ile Putin'in İstanbul'da başlattığı süreçte yaptığımız çalışmaları süreçten geçireceğiz. Karabağ meselesini ele alacağız. Ateşkesin gözlemlenmesi için bir ortak merkez kurulması için Rusya ile imza attık. Bunların detayları için Azerbaycan ile de görüşüyoruz. Bundan sonraki durum için çalışmaları ele alacağız"