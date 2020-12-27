Devlet seferberlik ilan etti! Yardım isteyen kadına 5 dakikada destek

Şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar ve çocuklar için İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Dört bakanlığının koordinasyonunda devrede olan KADES, elektronik kelepçe uygulaması ve yardım hatları ve koruyucu tedbirler sayesinde mücadelede önemli mesafe alındı. Özellikle de KADES üzerinden yapılan ihbarlara 5 dakika içinde müdahale edilmesi başarıda önemli etken olarak değerlendiriliyor. Mücadelede daha mükemmele ulaşmak için önümüzdeki günlerde sosyal yardımlar ile ilgili denetim yapan ve milyonlarca eve girip çıkan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü personeli 8 bin kişi de devreye sokulacak.