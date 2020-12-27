CHP'de 'kaçak tadilat' krizi! 4 Ocak'a kadar süre tanındı
CHP'nin yeni satın aldığı ve ruhsatsız şekilde kaçak tadilat yapıldığı tespit edilen yeni il binası ile ilgili İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti. CHP Genel Merkezi ve Sarıyer Belediye Başkanlığı'na bir yazı gönderilirken, tespit tutanağının da 4 Ocak 2021'e kadar teslim edilmesi istendi.
GÜNDEM Sabah
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İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce mühürlenen bina ile ilgili gerekli incelemelerin yapılabilmesi için CHP Genel Merkezi ve Sarıyer Belediye Başkanlığı'na bir yazı gönderildi.
Buna göre incelemenin Sarıyer Belediye Başkanlığı'nca yapılmasını isteyen müdürlük, tadilatın incelenerek tespit tutanağının da 4 Ocak 2021'e kadar teslim edilmesini istedi.