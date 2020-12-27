Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan ilk defa burs-kredi alacaklar hakkında flaş açıklama

Bakan Kasapoğlu, ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye yapılacak 680 milyon 603 bin 508 liralık ödemenin bu gece başlayacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin, ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin bu gece hesaplarına yatacağını duyurdu.

TC kimlik numaralarına göre yatırılacak

İlk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin 508 lira ödeme yapılacağını aktaran Kasapoğlu, TC kimlik numarasının sonu "0" olanların 28 Aralık'ta, "2" olanların 29 Aralık'ta, "4" olanların 30 Aralık'ta, "6 ve 8" olanların ise 31 Aralık'ta ödemelerini alabileceğini kaydetti.

KYK BURS KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

Burs/kredi tahsis edilen öğrenciler e-devlet üzerinden burs taahhütname onaylama işlemi yapabiliyordu. Burs/kredi tahsis edilmiş olan 15-18 yaş arasındaki öğrenciler ise annelerinin ya da babalarının e-devlet şifreleri ise burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamladıktan sonra kendi e-devlet şifreleri ile kredi ve burs taahhütnamesi onayını yapabiliyordu.

15 yaşında küçük veya anne-babası olmayan öğrenciler de kanuni vasileri ile beraber kendilerine en yakında bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyordu. Burs/kredi hakkı kazanmış olan öğrencilerin en geç 11 Aralık 2020 Cuma günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden taahhütnameyi okumaları ve onaylamaları gerekiyordu. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin ise e-devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için son gün 15 Ocak 2021 olarak belirlendi.

KYK ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla öğrencilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Ancak KYK kredi/burs hesabı taahhütname onaylama işlemlerinin ardından açılıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesindeki KYK sorgu ekranı kullanılabiliyor.

KYK KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Öğrenim kredisi öğrencinin öğretim kurumunda ayrılması, çıkarılması ya da geçici olarak uzaklaştırılması durumunda kesiliyor.

Bunun yanı sıra vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, sağlık nedeniyle öğretim kurumuna devam etmemesi, öğretim kurumunun kapatılması, kesin hükümle mahkum olması, kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması ve öğretim kurumunu değiştirmesi sırasında eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması veya öğretimine bir yıl ara vermesi gibi hallerde öğrenim kredisi kesiliyor.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

KYK bursu ise öğrencinin başarısız olması, öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması ya da geçici olarak uzaklaştırılması, vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma ve sağlık nedeniyle ��ğretim kurumuna devam etmemesi durumlarında kesiliyor. Bunun yanı sıra öğrencinin öğretim kurumunu değiştirmesi sırasında eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması veya öğretimine bir yıl ara vermesi, kesin hükümle mahkum olması, kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması ve öğretim kurumunun kapatılması hallerinde öğrenci bursu kesiliyor.