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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya'ya kritik ziyaret

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile ’ya gitti. , Libya'daki Türk birliklerini denetleyecek, askeri yetkililerle bir araya gelecek.

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Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Libya'ya gitti.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'ya hareket etti.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşmesi beklenen Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek.

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