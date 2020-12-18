Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Karadeniz'de provokasyona meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz
Bakan Akar: "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz"
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Kiev'de 4'lü basın toplantısı düzenledi.
HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ
Milli Savunma Bakanı Akar: "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz"
ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYORUZ
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