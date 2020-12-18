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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Karadeniz'de provokasyona meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz

: "'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz"

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Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Karadeniz'de provokasyona meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Kiev'de 4'lü basın toplantısı düzenledi.

HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ

Milli Savunma Bakanı Akar: "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz"

ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYORUZ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Donbas bölgesindeki sorunun Ukrayna'nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz"

Ayrıntılar geliyor...

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