SON DAKİKA | Elazığ depreminden ilk görüntüler

Elazığ'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Saat 14.09'da yerin 11.57 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Elazığ'ın Kavaktepe ilçesi olarak duyurdu.