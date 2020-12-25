25 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı: Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?

Toplam vaka sayısının 2 milyon 118 bin 255 olduğu, bugün iyileşen 35 bin 511 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 970 bin 803'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,1, ağır hasta sayısının ise 4 bin 702 olduğu açıklandı.