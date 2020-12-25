Son dakika: Amanoslar'da PKK'ya ağır darbe! İnlerine girildi
Son dakika haberleri... Osmaniye'de Amanos Dağları'nda düzenlenen "Yıldırım 5 Operasyonu"nda PKK'lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
GÜNDEM AA
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Son dakika haberi | Amanoslar'da PKK'lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Komando Özel Harekat timlerinin de katıldığı "Yıldırım 5 Operasyonu"nda Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınak tespit etti.
Sığınakta patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.