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Son dakika: Amanoslar'da PKK'ya ağır darbe! İnlerine girildi

Son dakika haberleri... 'de Amanos Dağları'nda düzenlenen "Yıldırım 5 Operasyonu"nda 'lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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Son dakika: Amanoslar'da PKK'ya ağır darbe! İnlerine girildi

Son dakika haberi | Amanoslar'da PKK'lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Komando Özel Harekat timlerinin de katıldığı "Yıldırım 5 Operasyonu"nda Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınak tespit etti.

Sığınakta patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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