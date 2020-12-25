Son dakika | Hain Can Dündar'ı isteyen Türkiye'ye Almanya'dan skandal yanıt!

Firari gazeteci Can Dündar'ın Türkiye'de 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasından sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılan, Dündar'ın Türkiye'ye iadesi talebine Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi.

ALMANYA'DAN SKANDAL GEREKÇE

Deutsche Welle'nın Türkçe edisyonuna verilen demeçte, "Prensip olarak geçerli olan Almanya'nın siyasi gerekçeli mahkumiyet kararlarında iade yapmamasıdır. Alman hükümeti, dünya genelinde bağımsız medya ve bağımsız habercilik için çaba harcamaktadır. Hem iyi ve kalıcı ikili ilişkiler hem de iyi ve kalıcı Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri için, demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti gibi konularda uluslararası standartlara uyulması temel şarttır" denildi.

ALTUN:CAN DÜNDAR'I TÜRKİYE'YE İADE ETMELERİNİ BEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Can Dündar kararı sonrasında Twitter hesabından yaptığı Almanca paylaşımlarda, Dündar'ın "casusluk ve silahlı bir terör örgütünü desteklemekten hüküm giydiğini" ve "eylemlerinin basın özgürlüğü kapsamında olmadığını" belirterek, "Muhataplarımızdan, bağımsız Türk yargısının kararını kabul etmelerini ve Can Dündar'ı Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz" diye yazmıştı.