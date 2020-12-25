CAMİDEN ANONS YAPTIRILDI

JASAT ekipleri, olayın yaşandığı evde ve sokakta kamera kaydı bulunmaması üzerine kasa hırsızlığına karışan kişileri yakalamak için Yorga Mahalle Camii'nden anons yaptırdı. Minareden yapılan anonsta hırsızlık olayının yaşandığı gün mahallede şüpheli kişi ya da kişiler ile araç görenlerin ekiplere ulaşması istendi. Anons üzerine camiye gelen bir görgü tanığı, mahallede yabancı kişiler ile otomobil gördüğünü söyledi.