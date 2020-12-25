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SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Koca BioNTech ile anlaşma sağlandığını duyurdu! İşte gelecek aşı miktarı

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Giriş: 25.12.2020 21:31
Güncelleme:25.12.2020 21:31
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısında imzaların atıldığını duyurdu. Mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşının Türkiye'ye teslim edileceğini belirten Bakan Koca, "Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan doz miktarı 550 bindir" dedi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Çin aşısının ardından Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısından da müjdeli haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısında imzaların atıldığını ve mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşının Türkiye'ye teslim edileceğini açıkladı.

"BU YIL İÇİN 550 BİN DOZ AŞI GELECEK"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BioNTech aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu anımsatarak, "Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550.000 dozdur" dedi.

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