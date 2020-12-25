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AİHM kararları hukuki mi siyasi mi! AİHM’e yargıç olarak aday gösterilen isimden A Haber’e özel açıklamalar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tartışmalı kararlara imza attığı gibi, siyasete de bulaştı. 2018'de ’e yargıç olarak aday gösterilen uluslararası hukuk uzmanı Profesör Doktor , adaylığı döneminde Avrupalı parlamenterlerin siyasal sorularının muhatabı oldu. A 'e özel açıklamalar yapan Selami Kuran, "Adaylığım döneminde AİHM tamamen politize olmuştu. Bana 'u ve 'ı sordular" dedi. AİHM’in ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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AİHM kararları hukuki mi siyasi mi! AİHM’e yargıç olarak aday gösterilen isimden A Haber’e özel açıklamalar

Selami Kuran'ın A Haber'e özel yaptığı açıklamalar:

"Aday olarak gösterildikten sonra orada yapılan toplantılar iştirak ettim. Burada iki aşama söz konusudur. Teknik aşamayı çok iyi bir şekilde geçtim.

İkinci aşama Avrupa Parlamenterler Birliği'nden gelen bir heyet önünde oluyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sorular soruldu.

Bu sorularak karşılık olarak ben de 'Burada hukukçu kimliğim ile bulunuyorum' diyerek karşılık verdi. 'Sizin sorularınız hukuki sorular olması lazım' dedi.

Politize olmuş tamamen siyasallaşmış şekilde hareket eden bir yer. Türkiye'ye karşı ön yargıları devam ediyor. Bende siyasi bir yer olmak istemediğim için adaylıktan çekildim.

15 yıl boyunca Avrupa'da yaşamı oranını hukukunu çok iyi bilen biri olarak orada hayret ettim adeta dehşete düştüm. Tamamen politik sorulardı ben tavrımu ortaya koydum."

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AİHM kararları hukuki mi siyasi mi? AİHM’e yargıç olarak aday gösterilen isimden A Haber’e özel açıklamalar​ AİHM KARARLARI HUKUKİ Mİ SİYASİ Mİ? AİHM’E YARGIÇ OLARAK ADAY GÖSTERİLEN İSİMDEN A HABER’E ÖZEL AÇIKLAMALAR​
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