Türkiye'nin gücü Rus komutanı korkuttu! Türkiye Turan hedefine ilerliyor
Türkiye-Rusya arasındaki sıcak ilişkileri hedef alan Leonid İvaşov, skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi hedef alarak Putin'e mesaj gönderen İvaşov, "Türkiye açık bir şekilde Büyük Turan projesine doğru ilerliyor" ifadelerine yer verdi.
Türkiye-Rusya ilişkilerinin her geçen gün iyiye gitmesi, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün fikir babası olarak anılan emekli Rus Korgeneral Leonid İvaşov'u rahatsız etti.
Kırım Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Türkiye'nin Kırım, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetlerine yönelik politikalarını endişe içinde seyrettiklerini söyleyen emekli Rus Korgeneral Leonid İvaşov, YouTube'da yayınlanan bir programda şu ifadeleri kullandı:
"ÖNEM TAŞIYAN KONU..."
"Türkiye için Karabağ'da en önemli olan şey Laçin Koridoru'ydu; Azerbaycan'ı Türkiye ile bağlamak ve daha sonra Orta Asya'ya çıkış için. Türkiye'nin Güney Kafkasya'da varlığı onlar için jeopolitik projesinin stratejik önem taşıyan konusudur. Türkiye Dışişleri Bakanı, Kazakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Büyük Turan'ın birleşik ordusunun kurulması gerektiğini söylüyor. Kazakistanlı Dışişleri Bakanı da bunu reddetmiyor. Biz ise susuyoruz. Birkaç gün sonra bizim sorumluluk alanımızda Özbekistan'la askeri stratejik anlaşma imzalıyorlar.
"TURAN PROJESİNE İLERLİYOR"
Bunlar gösteriyor ki; Türkiye açık bir şekilde Büyük Turan projesine doğru ilerliyor. Ve Rusya zamanla bağımlı hale gelecek, bugün bile öyle.
Türkiye, Kırım'da da kendi oyununu oynuyor. Resmi düzeyde Zelenskiy hükumeti ile Kırım meselesi üzerine müzakereler yapıyorlar. Devlet düzeyinde de Ukrayna ile çalışıyorlar. Karabağ'da başarılı şekilde çalıştığı görülen İHA'ların, yıl sonuna kadar Ukrayna'ya sevkiyatına dair birçok bilgi de var."