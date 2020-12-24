Türkiye'nin gücü Rus komutanı korkuttu! Türkiye Turan hedefine ilerliyor

"ÖNEM TAŞIYAN KONU..."

"Türkiye için Karabağ'da en önemli olan şey Laçin Koridoru'ydu; Azerbaycan'ı Türkiye ile bağlamak ve daha sonra Orta Asya'ya çıkış için. Türkiye'nin Güney Kafkasya'da varlığı onlar için jeopolitik projesinin stratejik önem taşıyan konusudur. Türkiye Dışişleri Bakanı, Kazakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Büyük Turan'ın birleşik ordusunun kurulması gerektiğini söylüyor. Kazakistanlı Dışişleri Bakanı da bunu reddetmiyor. Biz ise susuyoruz. Birkaç gün sonra bizim sorumluluk alanımızda Özbekistan'la askeri stratejik anlaşma imzalıyorlar.