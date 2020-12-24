Son dakika | Millet İttifak'ında rant kavgası! CHP'li Bolu Belediyesi karıştı

31 Mart seçimlerinde Bolu'da ittifak kuran CHP-İYİ Parti-HDP ittifakında bir çatlak daha yaşandı. Geçtiğimiz yıl HDP'lilerle mahkemelik olan CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez de İYİ Parti'yi çizdi. İYİ Parti kontenjanından Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Mansur Şen, CHP'li Başkan Tanju Özcan'ın isteğiyle istifasını sundu.

İddialara göre; CHP'li Özcan ile İYİ Partili Şen arasında çıkan anlaşmazlıklar bazı araziler konusundaki imar artışları konusunda yaşandı. Tanju Özcan bazı arazilerle ilgili kişiye özel imar artışları istedi. Mansur Sen ise bu taleplere karşı çıktı. Gerilim uzun süre devam edince Tanju Özcan, İYİ Partili Mansur Şen'in istifasını talep etti.

İL BAŞKANI İLE KAVGA

Ancak bu istifa ittifaktaki çatlağı daha da büyüttü. Özcan, boşalan koltuğa yeniden İYİ Partili bir isim getirmek yerine görevi CHP'li Meclis üyesi İmar Komisyonu Başkanı Asuman Şentürk Tekin'e verdi. Bu atama İYİ Parti İl Yönetimi ile CHP'li Özcan'ı karşı karşıya getirdi. İl yönetimi ile Tanju Özcan'ın bu konuda sert bir tartışmaya imza attığı öğrenildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre; İYİ Parti kaynakları, "İYİ Parti Millet İttifakı'nın gereğini yerine getirerek CHP'yi destekledi. Onun sorumluluğunda hareket edilmesini bekliyoruz. İstediğimiz adımlar atılmazsa gereğini yaparız" ifadelerini kullandı. CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan daha önce de kendilerine destek veren HDP'lilere sırtını dönmüştü. HDP Bolu İl Başkanı İbrahim Yolci savcılığa başvurarak, 31 Mart'ta verdikleri 4 bin oyun iadesini istemişti. 27 Şubat'ta Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi veren Yolci, savcılık ifadesinde şunları kaydetmişti: