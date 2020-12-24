Türkiye koronavirüsle mücadelede vitaminlere yüklendi

GTBD Başkanı Samet Serttaş, pandemiyle birlikte bu pazardaki büyümenin yüzde 50'yi bulduğunu belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı Bilim Kurulu'nun belirlediği dozlar çerçevesinde ve onaylı bir mevzuat kapsamında piyasaya çıktığı için de ürünlerin kullanımında herhangi bir sakınca olmadığının altını çizen Serttaş, bu dönemde tüketicinin en çok C, D, çinko, beta glukan ve Omega 3 içeren vitamin ve gıda takviyelerine talep gösterdiğini vurguladı.