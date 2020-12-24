CHP'nin kaçak inşaatına Bakanlıktan mühür! Fotoğrafları ortaya çıktı

SABAH'ın ulaştığı fotoğraflarda CHP İstanbul İl Başkanlığı kapısındaki mühür açıkça görüldü. Mühürde şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 22.12.2020 tarihli e 121460 sayılı oluru ile İmar Kanunu'nun 8/g bendi kapsamında söz konusu mahale gelinmiş olup anılan mahalde yürütülen inşai faaliyetlere ilişkin inceleme yapılmış olup söz konusu inceleme yapılıncaya dek anılan adreste bulunan bloktaki yapıya giriş-çıkış tedbiren durdurulmuştur."

Canan Kaftancıoğlu, önceki akşam Halk TV'ye konuşarak, "Mühürlenme yok, tamamen algı operasyonu." iddiasında bulunmuştu. Kaftancıoğlu, binanın Mühürlenmediğini söyleyerek "hukuksuz" diye tanımladığı süreci başlatanlarla ilgili suç duyurusunda bulunup şikayetçi olacaklarını öne sürmüştü.