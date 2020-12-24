CHP'nin kaçak inşaatına Bakanlıktan mühür! Fotoğrafları ortaya çıktı
Son dakika haberleri... CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, Sarıyer'de satın aldığı yeni binasındaki kaçak inşaattan dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca vurulan mührün fotoğrafları ortaya çıktı.
'Kaçak yapılaşmayla mücadele ediyorum' diyerek bazı bürokratların evlerini hiçbir hukuki sorun olmamasına rağmen gizlice fotoğraflattıran CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'kaçak tadilat' yaparken yakalanmasının yankıları sürüyor.
SABAH'ın ulaştığı fotoğraflarda CHP İstanbul İl Başkanlığı kapısındaki mühür açıkça görüldü. Mühürde şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 22.12.2020 tarihli e 121460 sayılı oluru ile İmar Kanunu'nun 8/g bendi kapsamında söz konusu mahale gelinmiş olup anılan mahalde yürütülen inşai faaliyetlere ilişkin inceleme yapılmış olup söz konusu inceleme yapılıncaya dek anılan adreste bulunan bloktaki yapıya giriş-çıkış tedbiren durdurulmuştur."
Canan Kaftancıoğlu, önceki akşam Halk TV'ye konuşarak, "Mühürlenme yok, tamamen algı operasyonu." iddiasında bulunmuştu. Kaftancıoğlu, binanın Mühürlenmediğini söyleyerek "hukuksuz" diye tanımladığı süreci başlatanlarla ilgili suç duyurusunda bulunup şikayetçi olacaklarını öne sürmüştü.