25 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu! Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü

MSB duyurdu! Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... 'ın kuzeyinde sürdürülen terör operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. 'de yaptığı açıklamasında Gara bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında 2 'lı terörist etkisizin hale getirildiği duyurdu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
ABONE OL
MSB duyurdu! Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA