MSB duyurdu! Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde sürdürülen terör operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. MSB'de yaptığı açıklamasında Gara bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında 2 PKK'lı terörist etkisizin hale getirildiği duyurdu.
GÜNDEM AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.