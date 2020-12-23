İzmir'deki o program tepkiler sonrası iptal edildi! Türkiye'yi ve İslam'ı eleştiren isimler katılacaktı
24 Aralık günü İzmir Mizah Festivali kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan ve Türk-İslam düşmanlığıyla tanınan Michel Kichka ve Plantu isimli iki karikatüristin de katılacağı İzmir Mizah Festivali'nin iptal edildiği İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından duyuruldu. Düzenlenecek etkinlik vatandaşlar tarafından sosyal medyada #İzmirdeCharlieHebdoyaHayır hashtagi ile protesto edilmişti.
24 Aralık günü İzmir Mizah Festivali kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan ve Türk-İslam düşmanlığıyla tanınan Michel Kichka ve Plantu isimli iki karikatüristin katılacağı "Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah" söyleşisi iptal edildi.
"SAYIN VALİM REZALETE İZİN VERMEYİN"
Festival kapsamında düzenlenecek programın iptalini İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından duyurdu. Bir vatandaşın "Sayın Valim, bu rezalete herhalde yarın izin vermezsiniz diye düşündüm" yazılı paylaşımı alıntı yapan Vali Köşger, paylaşımına "Bu program iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELMİŞTİ
İzel Rozental'ın moderatörlüğünü yapacağı programda Türkiye'yi ve İslam dinini eleştiren karikatüristler Plantu ve Kichka'nın katılacak olması, vatandaşların büyük tepkisini çekmiş, sosyal medyada #İZMİRDECHARLİEHEBDOYAHAYIR hashtagi ile paylaşımlar yapılmıştı.