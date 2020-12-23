İzmir'deki o program tepkiler sonrası iptal edildi! Türkiye'yi ve İslam'ı eleştiren isimler katılacaktı

24 Aralık günü İzmir Mizah Festivali kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan ve Türk-İslam düşmanlığıyla tanınan Michel Kichka ve Plantu isimli iki karikatüristin katılacağı "Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah" söyleşisi iptal edildi.