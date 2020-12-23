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İzmir'deki o program tepkiler sonrası iptal edildi! Türkiye'yi ve İslam'ı eleştiren isimler katılacaktı

günü kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan ve Türk-İslam düşmanlığıyla tanınan ve Plantu isimli iki karikatüristin de katılacağı Mizah Festivali'nin iptal edildiği tarafından duyuruldu. Düzenlenecek etkinlik vatandaşlar tarafından sosyal medyada #İzmirdeCharlieHebdoyaHayır hashtagi ile protesto edilmişti.

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Giriş Tarihi: 23.12.2020 Güncelleme Tarihi: 23.12.2020
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İzmir'deki o program tepkiler sonrası iptal edildi! Türkiye'yi ve İslam'ı eleştiren isimler katılacaktı

günü kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan ve Türk-İslam düşmanlığıyla tanınan ve Plantu isimli iki karikatüristin katılacağı "Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah" söyleşisi iptal edildi.

"SAYIN VALİM REZALETE İZİN VERMEYİN"

Festival kapsamında düzenlenecek programın iptalini , hesabından duyurdu. Bir vatandaşın "Sayın Valim, bu rezalete herhalde yarın izin vermezsiniz diye düşündüm" yazılı paylaşımı alıntı yapan Vali Köşger, paylaşımına "Bu program iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELMİŞTİ

'ın moderatörlüğünü yapacağı programda 'yi ve İslam dinini eleştiren karikatüristler Plantu ve Kichka'nın katılacak olması, vatandaşların büyük tepkisini çekmiş, sosyal medyada #İZMİRDECHARLİEHEBDOYAHAYIR hashtagi ile paylaşımlar yapılmıştı.

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