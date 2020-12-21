VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından eğitim öğretim dönemi içerisinde ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik burs imkanı sağlanıyor. Üniversite öğrencileri merak içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. KYK sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İ��te cevaplar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 VGM üniversite burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. VGM tarafından yapılan son açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denilmişti.

2019 yılında VGM yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.