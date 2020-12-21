Koronavirüs böyle yayılıyor! Filyasyon ekipleri iz sürüyor



'97 FİLYASYON EKİBİ SAHADA'

97 filyasyon ekibinin her gün sahada olduğunu ifade eden Dr. Zeynep Kırdı Harbawı, "Vakaların ve temaslıların takibi konusunda hızlı bir çalışma içerisindeyiz. Tedavileri konusunda bilgilendirip bu süreci atlatmalarında onlara destek oluyorlar. Aynı gün içerisinde numuneler alınıp testler sonuçlanıyor ve tedavi sürecine başlanıyor. Bu konuda Rize süreci çok hızlı takip ediyor. Ülkemiz genelinde kasım ayı itibariyle ne yazık ki Covid vaka sayılarında çok hızlı bir artış sürecine girildi ve bu süreç hastanelerimiz ve özellikle de yoğun bakımlarımızın kapasitelerini çok ciddi anlamda zorlar hale geldi. Bu süreçte hastane ve yoğun bakım ihtiyacı duyan hastalarımızın mağdur olmaması için mevcut kapasitemiz maksimum seviyede arttırılmış, gerek yeni tıbbi cihaz ve malzeme desteği gerekse de fiziki alan ve personel takviyesi anlamında tüm imkânlar seferber edildi. Tüm bu takviyelere rağmen çok hızlı artan vaka sayıları iş yükümüzü de aşırı artırmıştır. Lakin şu da unutulmamalıdır ki tüm bu zorluklara rağmen yine de süreç kontrolümüz altındadır" diye konuştu.