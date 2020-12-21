Türkiye'de onu tanımayan yok! Kenan komutan Bursa'da içler acısı haliyle görüntülendi

Sosyal medyada her videosu milyonlarca kişi tarafından izlenen yaşlı adam kendisine eski videoları izletilince duygulandı

Kısık sesi ile şarkı söyleyen Kenan komutan sesi istediği gibi çıkmayınca "Çok içtik bunu hayat bizi çok yordu be evlatlar çıkmaz tabi" diyerek sitem etti.

