Son dakika: Firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaçışında kayınvalide rolü! İşte Hatice Yıldırım'a verilen ceza

NEREDEYSE TÜM AİLE FERTLERİ BYLOCK'U KULLANIYORDU

Sanık hakkında verilen hapis cezasının gerekçeli kararında, "Sanığın sıradan bir örgüt mensubunu gizleyip saklamadığı ya da sadece damadı olan Adil Öksüz'ü gizleyip saklamadığı aksine sanığın eşi Cevat Yıldırım'ın Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesinde, Adil Öksüz'ün kendilerine Fetullah Gülen'den bahsettiğini, hocası olduğunu ve onun görüşlerini aktardığını ifade ettiği dikkate alındığında Adil Öksüz'ün Fetullah Gülen'in mollalarından olduğu hususunda sanığın bilgisi olduğu, sanığın kızı olan ve Adil Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz'ün darbeden yaklaşık 1 ay önce çocukları ile beraber ABD'ye gittiği, bunun bilinçli bir gidiş olduğu, sanığın kendi beyanına göre; kızı Aynur'un isteği ile Bank Asya'ya para yatırdığı ifade ettiği göz önüne alındığında sanığın örgütten bir haber olmadığı, yine oğlu Ali Sami Yıldırım'ın Adil Öksüz'ün kaçmasına yardımda bulunduğu, nerdeyse tüm aile fertlerinin örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock programını da kullandığı göz önüne alındığında, sanığın örgüt mensuplarından bir haber olmadığı, aksine örgüt hiyerarşisinde yer aldığı ve bu şekilde darbeden sonra serbest bırakılan darbenin bir numaralı planlayıcısı ce örgütün TSK imamı Namık kod adlı Adil Öksüz'ü evinde saklayarak kaçmasına yardım ettiği, bu eylemin ancak örgüt üyelerince işlenebilecek bir fiil olduğu anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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