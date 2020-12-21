ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemi güz dönemi vize sınavı 30 Ekim - 11 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen sınavın sonuçları için öğrencilerin araştırmaları sürüyor. Sonuçlarını merak eden öğrenciler, Atatürk Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 ATA AÖF güz dönemi vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Ekim - 11 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ATA AÖF vize sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor. ATA AÖF tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.