Koronavirüs mutasyonunun adı açıklandı! Hazırlanan raporda mutasyona verilen isim...

"Mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tip olan virüse ilişkin inceleme yapılıyor. Bu kapsamda, 'Virüs, hangi ülkelere yayılıyor?', "Piyasadaki PCR testleri ile tespitten kaçıyor mu?', 'Kullanılan antikor ya da plazma tedavilerinden etkilenmiyor mu?', 'Halihazırdaki aşıları etkisiz bırakacak mı?', 'Daha ağır hastalık yapacak mı?', 'Hastalığı geçirmiş olanlarda ikinci enfeksiyon geçirilme oranını artıracak mı?' başlıklarında araştırılıyor."