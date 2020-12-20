Kahraman şehit Muhammed Ali Kalo'nun diktiği fidan büyüdü



Kısa süre önce fotoğraflara bakarken o fotoğrafı gördüm. "Acaba oğlumun diktiği fidan ne oldu" diye düşündüm. Şehit oğlumun arkadaşlarından o fidanın fotoğrafını istedim. Oğlumun arkadaşları fidanın yerini bulup fotoğrafını çekerek bana gönderdi. Fidanın yeşerdiğini ve yaprak açıp yaşadığını görünce duygusal anlar yaşadım. Oğlumu görmüş gibi sevindim. O fidanın yaşadığını görünce duygulandım. Tek isteğim torunum Ömer Alim ile birlikte o çınarın yanına gitmek. Bir zaman gelecek şehidimin diktiği o çınarın gölgesinde insanlar oturacak. "Bu topraklarda kimler, ne mücadeleler vermiş" diye düşünen bir nesil yetişir inşallah.