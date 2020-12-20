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Kuveyt İngiltere'den uçuşları yasakladı

, ’de korona virüsün (Covid-19) daha hızlı yayılan bir mutasyonunun ortaya çıkmasının ardından İngiltere’den uçuşları yasakladı. Öte yandan , , , ve İrlanda İngiltere ile olan uçuşları askıya aldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 20.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
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Kuveyt İngiltere'den uçuşları yasakladı

İngiltere'de son dönemde tespit edilen yeni vakalarda korona virüsün (Covid-19) yeni bir mutasyonunun görülmesinin ardından birçok ülke İngiltere'den uçuşları yasaklamaya devam ediyor.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de tespit edilen Covid-19'un yeni mutasyonu nedeniyle İngiltere'nin yüksek riskli ülkeler listesine eklendiği ve İngiltere'den yapılan uçuşların askıya alındığı duyuruldu.

Öte yandan Hollanda, İtalya, Belçika, Almanya ve İrlanda İngiltere ile olan uçuşları askıya aldığını duyurdu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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