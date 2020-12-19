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Van'da polislerden PKK'ya anlamlı gönderme

'ın İpekyolu ilçesinde otomobilde 30 kilo 750 gram eroin ele geçiren polis ekipleri, paketleriyle "ohh ohh" yazarak Süleyman Soylu'nun Genel Kurulundaki konuşmasına destek verdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 19.12.2020
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Van'da polislerden PKK'ya anlamlı gönderme

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince park halindeki otomobilde yapılan aramada 60 paket halinde 30 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli A.Y'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Polis ekipleri, İçişleri Bakanı Soylu'nun TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya destek vermek amacıyla ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazdı.

Soylu, konuşmasında Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." ifadelerini kullanmıştı.

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