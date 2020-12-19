SON DAKİKA HABERİ | Kitle imha silahları ile ilgili kanun teklifinde flaş haber...

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

TEKLİFLE İLGİLİ DETAYLAR

Adalet ve Kalkınma Partisi, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yasa Teklifini TBMM Başkanlığı'na 16 Aralık'ta sunmuştu.

Teklif, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının yasaklanmasına yönelik yaptırım kararlarının uygulanması ve gerektiğinde cumhurbaşkanına ilgililerin mal varlıklarını dondurması yetkisi veriyor.

Teklif, 2860 sayılı "Yardım Toplama Kanunu" kapsamında yeni düzenlemeler getiriliyor. Buna göre internet ortamında yardım kampanyası düzenlenmesi yeni esaslara bağlanırken, yasaya aykırı yardım toplamanın cezası 200 bin liraya kadar artırılıyor; yurtdışı yardımlara ilişkin de denetim mekanizmaları artırılıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve 44 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifi , halen BM'nin İran ve Kuzey Kore'ye yönelik caydırıcılık oluşturmak amacıyla aldığı yaptırım kararlarının uygulanmasının yanısıra, iç mevzuatta da özellikle dernek ve vakıfların faaliyetlerine ilişkin yeni düzenlemeler içeriyor.

TBMM'ye sunulan yasa teklifinin gerekçesinde, kitle imha silahlarının yayılması ve finansmanına ilişkin yaptırımların yanısıra, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelenin amaçlandığı ifade edildi.