19 Aralık 2020, Cumartesi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Endonezya'ya gidiyor

, 20-22 Aralık 2020 tarihlerinde 'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

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Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Endonezya'ya gidiyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 20-22 Aralık 2020 tarihlerinde Endonezya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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