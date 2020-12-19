



Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Savaş Başar Kartal: 21 Mart'ta koronavirüse yakalandım. Yoğun bakımda kaldım. Karar çok hayırlı bir karar. Kendilerini yalnız hisseden sağlıkçılar bu kararla kendilerini yalnız hissetmeyecekler. Sağlıkçılar için büyük moral oldu.



Bağcılar filyasyon ekibinden Diş Hekimi Ahmet Yöney: Karar bizi çok mutlu etti. Askerin savaşta durumu ne ise biz sağlıkçılar da koronavirüsle savaşta asker gibi cephedeyiz. Devletimizin sağlıkçılara sahip çıkması bizi mutlu etti. Sadece maddi destek olarak değil, devletimizi manevi olarak yanımızda hissettik bu kararla.



Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sterilizasyon Hemşiresi Şahin Tanrıverdi: Aylardır koronavirüsle savaşta tükenme noktasına geldik. Bu kararın alınması için mücedele verdik. Olması gereken bir şeydi.

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