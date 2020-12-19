VGM burs sonuçları açıklandı mı? Her yıl eğitim öğretim döneminde ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından burs veriliyor. Ortaöğrenim başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğrenim sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyoru. Vakıflar Genel Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, KYK sonuçlarının açıklanmasın��n ardından değerlendirmelere başlanacağını duyurmuştu. Peki, VGM üniversite burs sonuçları açıklandı mı? 2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite bursu ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. VGM tarafından yapılan son açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denilmişti.

2019 yılında VGM yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.