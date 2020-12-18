Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kağıthane Meydanı Açılış Töreninde önemli açıklamalar

BİZ BUNLARIN CİĞERİNİ BİLİRİZ

Biz bunları ülkenin yerli ve milli sanayisini, ekonomisini engellemek için attıkları taklalardan biliriz. Biz bunları herkesi benzer ithamlarla suçladıkları halde, kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerine kör, sağır kalmalarından biliriz. Biz bunların ciğerini biliriz. 2023'e kadar milletimize tüm bu gerçekleri anlatacağız. Türkiye'nin 2053 vizyonunu hayata geçirebilmesi için 2023'ün ne kadar önemli olduğu konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz.