CHP’li Mehmet Sevigen: Kemal Kılıçdaroğlu aday olamaz

Ancak Kılıçdaroğlu'ndan önce, ona yakın isimlerden olan cHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır. Kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir aday" açıklaması ile meydan okumuştu.

Zira Millet İttifakı'nın küçük ortağı İYİ Parti de her seferinde adaylarının Meral Akşener olduğunu net bir dille vurguluyor. Öte yandan İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun zayıf aday olduğu görüşünü savunuyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Cumhur İttifakı tarafından istendiğini öne sürerek, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu kolay aday olarak düşündüğünüz için Cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyorsunuz." dedi.