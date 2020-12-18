Koronavirüsle mücadele için alınan D vitamini hakkında flaş uyarı! D vitamini organları...

KAN TESTİ İLE BAĞI NE?

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Dilek Calap, "D vitamini yetersizliği, ülkemizde ve dünyada en yaygın görülen vitamin eksiklikleri arasında yer alıyor. Vücutta çok önemli görevler üstlenmesi nedeniyle D vitamini eksikliği sağlığı ciddi şekilde etkiliyor, özellikle yaşlılık döneminde kemik hastalıklarının gelişimi kaçınılmaz hale gelebiliyor. Bununla birlikte bağışıklık sisteminin gücünü kaybetmesi nedeniyle vitamin eksikliği bulunan bireylerde koronavirüs ve gribal enfeksiyonlar da dahil olmak üzere enfeksiyon hastalıklarına yakalanma ve bu hastalıkları ağır şekilde riski de önemli ölçüde artıyor. Bu nedenle rutin kan testlerinde D vitamini eksikliği görülen bireylerde bir an önce D vitamini takviyelerine başlamak ve vitamin düzeyini normal aralığa getirmek gerekiyor. Menopoz sonrası dönemdeki kadınlar, ileri yaştaki bireyler, böbrek hastaları veya yeteri kadar güneş ışını alamayan bireylerde düzenli olarak D vitamini takviyesi kullanımı gerekebiliyor. Bu gibi durumlarda hekim tarafından önerilen doz ve kullanım sıklığı ile vitamin takviyelerinin tüketilmesi önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.