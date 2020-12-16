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ABD merkezli Foreign Policy dergisinin Türkiye’de CHP odaklı kukla hükümet planı

merkezli dergisi, ABD- ilişkilerini değerlendiren bir yazı yayınladı. Başkan Erdoğan sonrasının tasarlandığı yazıda, "'nin başını çektiği bir hükümetin ABD'ye ve 'ye karşı daha az düşmanca davranacağını ummak için kesinlikle bir neden var." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
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ABD merkezli Foreign Policy dergisinin Türkiye’de CHP odaklı kukla hükümet planı

merkezli dergisi, haddini aşan bir yazı yayınladı. 'de iktidarının nasıl olacağına dair tahminlerin yürütüldüğü yazıda, iki ülke ilişkiler için "ağır çekim tren enkazına benziyor" benzetmesi yapıldı. Biden için yeni zorluğun "Türkiye'nin ABD'nin çıkarlarına verebileceği zararı en aza indirmek" olacağı belirtildi.

"ABD ve Türkiye karşıt amaçlarla çalışmaya devam edecek." denilen yazıda, bu durumun iki ülke arasında daha fazla krize yol açacağı savunuldu.

"GERÇEK İŞBİRLİĞİ ERDOĞAN'DAN SONRA MÜMKÜN"

Başkan sonrasının tasarlanmaya kalkışıldığı yazıda, CHP iktidarı hayalleri kurulurken, şöyle denildi:

"Washington'ın Erdoğan'a karşı artan hayal kırıklığı göz önüne alındığında, bazıları Türkiye ile gerçek iş birliğinin ancak Erdoğan'dan sonra mümkün olacağı sonucuna vardı.

Ana muhalefet partisi CHP'nin başını çektiği bir hükümetin ABD'ye ve AB'ye karşı daha az düşmanca davranacağını ummak için kesinlikle bir neden var. Böylesi bir hükümet, Mısır gibi komşularla uzlaşmaya daha istekli olabilir."

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