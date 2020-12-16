ABD merkezli Foreign Policy dergisinin Türkiye’de CHP odaklı kukla hükümet planı

Ana muhalefet partisi CHP'nin başını çektiği bir hükümetin ABD'ye ve AB'ye karşı daha az düşmanca davranacağını ummak için kesinlikle bir neden var. Böylesi bir hükümet, Mısır gibi komşularla uzlaşmaya daha istekli olabilir."

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