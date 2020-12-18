Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna’da “İyilik Meleği” ödülü aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısına yönelik hazırlıkları ele almak amacıyla dün akşam saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'deydi.

Mevlüt Çavuşoğlu ve Akar, 2 günlük resmi ziyaretleri kapsamında bugün Ukrayna Büyükelçiler toplantısına katıldı.

Toplantıda Mevlüt Çavuşoğlu'na, ülkenin doğusunda yaralanan ya da vefat eden Ukraynalı askerlerin aileleri ile çocuklara sağladığı destek nedeniyle "İyilik Meleği" ödülü takdim edildi.

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Çavuşoğlu, Ukrayna Hayırseverler Derneği tarafından düzenlenen yarışmanın "yurt dışı yardım" özel kategorisinde ödülün sahibi oldu.



Ukrayna'ya özgü kehribar taşı ile süslenmiş ödülü teslim alan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, "Ukrayna Büyükelçiler Konferansı'na hitap etmekten ve şahsıma layık görülen 'İyilik Meleği' ödülünü almaktan onur duyuyorum. Dışişleri Bakanı dostum Dmitriy Kuleba ve Ukrayna halkına teşekkür ediyorum" dedi.