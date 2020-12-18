Instagram çöktü mü, neden açlmıyor? 18 Aralık Instagram'a neden giremiyorum? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor En çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram'da yaşanan erişim sorununun neden kullanıcılar tarafından merak ediliyor. İşte, Instagram çöktü mü, neden açlmıyor? 18 Aralık Instagram'a neden giremiyorum? İşte nedeni...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇLMIYOR?

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Instagram'da sorun yaşanıyor. Instagram'a giren kullanıcılar, eski gönderilerle karşılaşıyor. İnternette çeşitli erişim problemleri yaşandığını konuşuluyor. Milyonlarca insanın kullandığı Instagram uygulamasında mesajlaşma sorunu da yaşandığı dile getiriliyor.