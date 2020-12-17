Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun canlı yayındaki skandal sözlerinin ardından üniversite yönetimi açıklama yaptı. "Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" diyen Sofoğlu ile ilgili üniversite rektörü Fatih Savaşan gerekli işlemlerin başlatılacağını ardından gerekli cezaların verileceğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz:

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sofuoğlu'nun, hem Sakarya'yı ve hem de Sakarya Üniversitesini zan altında bırakan "Fuhuş Evleri" söylemini tasvip etmemiz mümkün değildir. Derhal Sakarya'mızdan, Sakarya Üniversitemizden ve tüm öğrenci kardeşlerimizden özür dilemelidir.

Sn.Sofuoğlu'nun, Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan'ı da söylemine alet etmesi ayrı bir talihsizliktir.Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsedildiği şekliyle bir söylemi söz konusu değildir.Olmayan bir söylemi varmış gibi kendi söylemine dayanak yapmak çok büyük bir sorumsuzluktur.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sofuoğlu'nun, hem Sakarya'yı ve hem de Sakarya Üniversitesini zan altında bırakan "Fuhuş Evleri" söylemini tasvip etmemiz mümkün değildir. Derhal Sakarya'mızdan, Sakarya Üniversitemizden ve tüm öğrenci kardeşlerimizden özür dilemelidir. December 16, 2020

İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır.

Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise göz bebeklerimizdir.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 17, 2020

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:

Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmas��nı memnuniyetle karşılıyoruz. @FatihSavasan https://t.co/wWYNxbMCS8 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 17, 2020