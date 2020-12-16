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Yağışlar etkisini göstermeye başladı! İstanbul barajlarında ibre tersine döndü!

’da son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en kötü doluluk oranına ulaşan barajlarında ibre son yağmurlar ile az da olsa tersine döndü. 2 gündür etkili olan yağmurlarda doluluk oranı yüzde 0,18 düzeyinde arttı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
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'da son aylarda yaşanan kuraklığın en net görüntüsü barajlarda çekildi. İstanbul'a su sağlayan birçok alanının adeta çöle döndüğü, geriye balçıkların ve çorak arazilerin kaldığı görüldü.

Yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük doluluk oranına ulaşarak alarm veren barajlarda ibre 2 gündür az da olsa tersine döndü.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada 2 gün önce yüzde 21.65 seviyesinde olan doluluk oranı yüzde 21.83 seviyesine çıktı. Yaşanan bu gelişme ile aylardır düşüş yönünde olan ibrenin az da olsa artışa geçtiği görüldü.

Yağışlar etkisini göstermeye başladı! İstanbul barajlarında ibre tersine döndü! YAĞIŞLAR ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI! İSTANBUL BARAJLARINDA İBRE TERSİNE DÖNDÜ!

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