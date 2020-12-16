İSKİ tarafından yapılan açıklamada 2 gün önce yüzde 21.65 seviyesinde olan doluluk oranı yüzde 21.83 seviyesine çıktı. Yaşanan bu gelişme ile aylardır düşüş yönünde olan ibrenin az da olsa artışa geçtiği görüldü.

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