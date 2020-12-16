Son dakika | İYİ Parti darbeye hasret kaldı! Zemini hazırlıyorlar

Daha önce TBMM'de yapılan konuşmada İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın, 'Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız' sözleri tepki ile karşılanmıştı. Bu çarpıcı açıklamadan sonra bir skandal açıklama da Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'dan geldi. Türkkan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "İyiliğin iktidar olmadığı yerde Şeytan ihtilal yapar" diyerek darbe imasında bulundu.





İYİ Partili milletvekillerinin son dönemde yaptığı açıklamalar tepki çekmeye devam ediyor. Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri esnasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın 'Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız' sözleri tepki ile karşılanmış, "İYİ Parti'nin 'darbe' beklentisi mi var" yorumlarına sebep olmuştu. Bu çarpıcı açıklamadan sonra bir skandal açıklama da Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'dan geldi. Türkkan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "İyiliğin iktidar olmadığı yerde Şeytan ihtilal yapar" diyerek darbe imasında bulundu.

MERAL AKŞENER NELER SÖYLEMİŞTİ



15 TEMMUZ'UN BAŞBAKANI

Akşener'in 15 Temmuz işgal girişimi öncesi sarf ettiği sözlerde hâlâ hafızalarda. Akşener'in 15 Temmuz işgal girişiminden önce de defalarca "Yurtta sulh cihanda sulh" kelimelerini kullanmış, daha sonra ise "Ben başkan olacağım" demişti. Akşener'in bu yaptığı propaganda FETÖ'cülerin kendilerine verdiği "Yurtta Sulh Konseyi" ismiyle benzerliği, aynı zamanda Akşener'in başbakanlık çıkışı hâlâ en aydınlatılması gereken bir nokta olarak göze çarpıyor. Akşener 15 Temmuz öncesi "25 bin kişiyle Saray'a yürürüm" tehdidini savurmuş, 15 Temmuz'da evinde saklamış, günler sonra da sözde kınama mesajı atmıştı.