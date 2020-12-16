16 Aralık 2020, Çarşamba
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Kovid-19 Takip Merkezleri açılıyor! Pilot illerde uygulama başladı! Koronavirüs hastaları 2 yıl takip edilecek

, koronavirüs geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için 'Covid-19 ' açmaya başladı. ve ’de pilot uygulamalarına başlanan merkezlerin kısa sürede 24 ilde bulunan 30 sağlık bölgesinde; daha sonra da tüm yurtta yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
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Kovid-19 Takip Merkezleri açılıyor! Pilot illerde uygulama başladı! Koronavirüs hastaları 2 yıl takip edilecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre merkezlerde Covid-19 geçirmiş hastaların, varsa hastalığa bağlı komplikasyonları en az 2 yıl boyunca takip edilecek ve olası sağlık sorunlarına erken müdahale edilecek.

Aynı zamanda bu hastalığa yönelik sağlık hizmet kalitesini artırmak için belirlenecek yeni politikalara yönelik çalışmalar yürütülecek. Merkezlerde bilimsel araştırmalara zemin oluşturacak yeni yöntemler de geliştirilecek.

Merkezler tamamen gönüllülük esasına göre davet usulüyle çalışılıyor. Covid-19 geçirmiş vatandaşlar aranarak merkeze davet ediliyor ve randevu oluşturuluyor. Kişinin sağlık durumu değerlendirilerek, gerek duyulması halinde ilgili uzmanlık alanlarına da yönlendirmeleri yapılıyor. Böylece Covid-19'un uzun dönemli etkileri yakından takip edilerek olası sağlık sorunlarının önüne geçilmiş olunuyor.



Merkezlerde yapılan işlemler için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Aralık, Şehir Hastanesi'nde ise 8 Aralık itibarıyla hasta kabulüne başlandı.

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