Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: İran ile Türkiye arasında görüş ayrılığı yok
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ortak basın toplantısı düzenledi. YPG/PKK'nın Irak'taki peşmergeye saldırması üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Kendilerine biat etmeyen Kürtlere saldırıyorlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, "Kendi aramızda vize konusunu da değerlendirdik. 2009'da karşılıklı olarak vizeleri kaldırmıştık ancak DEAŞ yüzünden güvenlik problemi olmuştu. Tekrar vize uygulamasını geri getirmek zorunda kalmıştık. Bunu tekrar geri getirebiliriz." dedi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Türkiye ile Iran arasında görüş ayrılığı yok. Irak'tan tüm terör örgütlerinin temizlenmesini arzu ediyoruz. Terörle mücadelesini destekleyeceğiz.
Kendi aramızda vize konusunu da değerlendirdik. 2009'da karşılıklı olarak vizeleri kaldırmıştık ancak DEAŞ yüzünden güvenlik problemi olmuştu. Tekrar vize uygulamasını geri getirmek zorunda kalmıştık. Bunu tekrar geri getirebiliriz.
YPG/PKK'DAN IRAK'TAKi PEŞMERGEYE SALDIRI
Kendilerine biat etmeyen Kürtlere saldırıyorlar.