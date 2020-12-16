Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Türkiye ile Iran arasında görüş ayrılığı yok. Irak'tan tüm terör örgütlerinin temizlenmesini arzu ediyoruz. Terörle mücadelesini destekleyeceğiz.

Kendi aramızda vize konusunu da değerlendirdik. 2009'da karşılıklı olarak vizeleri kaldırmıştık ancak DEAŞ yüzünden güvenlik problemi olmuştu. Tekrar vize uygulamasını geri getirmek zorunda kalmıştık. Bunu tekrar geri getirebiliriz.

YPG/PKK'DAN IRAK'TAKi PEŞMERGEYE SALDIRI

Kendilerine biat etmeyen Kürtlere saldırıyorlar.