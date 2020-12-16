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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: İran ile Türkiye arasında görüş ayrılığı yok

Son dakika haberi... ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ortak basın toplantısı düzenledi. YPG/PKK'nın Irak'taki peşmergeye saldırması üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Kendilerine biat etmeyen Kürtlere saldırıyorlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, "Kendi aramızda vize konusunu da değerlendirdik. 2009'da karşılıklı olarak vizeleri kaldırmıştık ancak DEAŞ yüzünden güvenlik problemi olmuştu. Tekrar vize uygulamasını geri getirmek zorunda kalmıştık. Bunu tekrar geri getirebiliriz." dedi.

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Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: İran ile Türkiye arasında görüş ayrılığı yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu: Irak ile vizeler kalkabilir BAKAN ÇAVUŞOĞLU: IRAK İLE VİZELER KALKABİLİR

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Türkiye ile Iran arasında görüş ayrılığı yok. Irak'tan tüm terör örgütlerinin temizlenmesini arzu ediyoruz. Terörle mücadelesini destekleyeceğiz.

Kendi aramızda vize konusunu da değerlendirdik. 2009'da karşılıklı olarak vizeleri kaldırmıştık ancak DEAŞ yüzünden güvenlik problemi olmuştu. Tekrar vize uygulamasını geri getirmek zorunda kalmıştık. Bunu tekrar geri getirebiliriz.

YPG/PKK'DAN IRAK'TAKi PEŞMERGEYE SALDIRI

Kendilerine biat etmeyen Kürtlere saldırıyorlar.

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